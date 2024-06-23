رمضان عبد المعز يوضح أجر من مات خلال أداء مناسك الحج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الحجاج انتهوا من أداء مناسك الحج وعادوا لأوطانهم وبعض الحجاج ما زالوا بالأراضي المقدسة.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت ،أن النبي عليه السلام قال "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، فالنبي وعد بذلك وهو لا ينطق عن الهوى.

واستطرد ، أن بعض الحجاج اختار الله أن يقبض أرواحهم وهم محرمين، مقدمًا التعزية لأهاليهم قائلًا: "من مات محرمًا يبعث يوم القيامة ملبيًا"، مشيرًا إلى أن يوم القيامة يقول الله عن هذا المشهد "وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا"، ووسط هذا الموقف المهيب يوم القيامة، والذي تهتز له القلوب فهو الفزع الأكبر نجد هؤلاء الحجاج وهم يلبون "لبيك اللهم لبيك".

وأوضح أن الحجاج الذين قبضوا وهم في الإحرام لا تغطى وجوههم بالأكفان لأنهم محرمين وهم بمثابة الشهداء.