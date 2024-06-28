شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران: حصول الشركة على المركز الثاني عالمياً من حيث الخدمات جاء بمشاركة 21 مليون راكب والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن حصول الشركة علي المركز الثاني عالمياً من حيث تحسين خدماتها لعام 2024 وفقاً لتصنيف سكاي تراكس العالمية جاء نتيجة استبيان تم علي أكثر من 350 شركة طيران عالمية بمشاركة 21 مليون راكب، فضلاً عن حصول الشركة علي المركز 88 ضمن أفضل 100 شركة طيران عالمية.

وأضاف زكريا في رسالة للعاملين بالشركة، بأن حصول مصر للطيران أيضا علي المركز الأول أفريقيا كأفضل شركة طيران من حيث تطور الخدمات المقدمة للركاب يؤكد علي ريادة الشركة في القارة الإفريقية وسعيها الدائم لتقديم تجربة سفر اكثر راحة ورفاهية، مشيراً إلي أن جهد العاملين وغيرتهم علي شركتهم الوطنية كان الحافز الأساسي علي بذل كل الجهد مما جعل الشركة تحصل علي هذا التصنيف عالمياً وافريقيا وتغير الصورة التي كانت في الأذهان عن مصر للطيران بعد تصنيف سكاي تراكس لعام 2023.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه مما لاشك فية أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية بالشركة وهو القادر علي المضي قدماً بها واحداث نقلة نوعية بالشركة علي المستوي العالمي والاقليمي.

وأكد أن مصر للطيران ستظل دائما داعمة ومساندة لكل خطوة علي طريق التميز وتوفير كافة الموارد لتحقيق أهداف الشركة الوطنية التي تحمل اسم مصر وتجوب به العالم، مشيراً إلي ان الشركة ستواصل جهودها مع أبنائها لتحقيق مستقبل أفضل للشركة وستكون دائما ضمن مصاف الشركات العالمية.