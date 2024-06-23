شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 23/6/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 32: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:33

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 1:02

موعد صلاة العصر 4:40

موعد صلاة المغرب 8:07 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد صلاة العصر 4:30 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:05

وقت صلاة الظهر 12:45م

موعد صلاة العصر 4:15 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 13: 4م

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09



