الخميس أم الأحد.. ما موعد إجازة 30 يونيو 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

موعد إجازة 30 يونيو 2024، من الكلمات الأكثر بحثا الساعات الماضية، إذ أنها تعد أول إجازة رسمية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي انتهت الخميس الماضي.

يضم شهر يونيو إجازة 30 يونيو 2024 إجازة رسمية أخرى، التي توافق يوم الأحد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتمثل هذه الذكرى أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى، إذ يتزامن موعدها مع إجازة عطلة نهاية الأسبوع، ليحصل بذلك الموظفون على 3 أيام كعطلة متتالية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء الأسبوع الجاري بيانًا بالعطلة الرسمية.

ويمنح مجلس الوزراء يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الأحد، بمناسبة ثورة 30 يونيو، في إطار حرص الحكومة لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

ويحصل الموظفون على إجازة مدفوعة الأجرة في الأعياد الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده.

ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتعد العطلات والإجازات الرسمية من اهتمامات المواطنين، لما تمثله من فرصة للاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، دون الحاجة إلى القلق بشأن العمل أو الدراسة.