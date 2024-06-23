عضو لجنة التفاوض يكشف دلالات قرار إثيوبيا بالبدء في الملء الخامس لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة، على اعتزام إثيوبيا البدء في الملء الخامس دون تنسيق مسبق مع مصر.

وأوضح "الظواهري"، لمصراوي، أن قرار الحكومة الإثيوبية جاء بشكل منفرد مع اقتناعها بأحقية إدارة وتشغيل السد بشكل منفرد واعتبارها بأن التنسيق مع دول المصب أو التشاور يُعد تدخل في الشأن الداخلي الإثيوبي، وهذا غير صحيح.

واشار إلى أن المفاوضات التي تجريها مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، توقفت منذ ديسمبر الماضي لعدة أسباب أبرزها التعنت الإثيوبي واعتقادهم أن تشغيل السد وتوقفه قرار داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه وعدم الأخذ بأي إعتبارات أخرى الأمر الذي أدى لتوقف المفاوضات حتى الآن.

وأضاف أن مصر تتابع كافة الأحداث والمتغيرات بمنطقة سد النهضة، من خلال صور الأقمار الصناعية وتغير مجريات المياه التي تظهرها الخرائط.

ومن المقرر أن يبدأ الملء الخامس في سد النهضة الإثيوبي خلال الربع الأخير من شهر يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية سبتمبر من المفترض أن يكون هذا هو للتخزين الأخير.

يذكر أن التخزين الرابع لسد النهضة كان قد توقف فى التاسع من سبتمبر 2023 عند تخزين 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023 لخفض منسوب البحيرة لتكملة خرسانة الممر الأوسط.

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