اليوم.. استئناف سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

بدأت محكمة مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع، على حكم السجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه.

وفي 15 أبريل الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمة 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

ووجهت النيابة للمتهم تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وذكرت النيابة العامة أن أول من شاهد المجني عليها وحاول إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأن الفتاة قالت له أن "السائق المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا أوبر كان عايز يخطفني".