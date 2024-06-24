شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: توزيع 9000 عمامة أزهرية و5000 زي أزهري مطلع يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف توفير الزى الأزهري للأئمة، وسيتم توزيع 9000 عمامة أزهرية، وخمسة آلاف زى أزهرى مطلع يوليو القادم 2024م كدفعة أولى فى العام المالى الجديد 2024/2025.



من ناحية أخرى، شهد أمس الأحد 23 يونيو 2024 خمسة من المحافظين انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال، مشيدين بدوره فى تحصين النشء، حيث شهد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال من مسجد الشامخية ببنها، كما شهد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال من المسجد الأحمدى بطنطا، كما شهد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال من مسجد الفتح بكفر الشيخ، وقد شهد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال من مسجد البقلى بأسيوط، كما شهد محافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال من مسجد العباسى ببور سعيد.

القليوبية:

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كفر الشيخ:

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الغربية:

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أسيوط:

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بور سعيد:

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