رضا عبد العال يعلق على مستويات الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد تماماً عن مستواه الفني في الفترة الأخيرة.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق : "محمد الشناوي ابتعد عن مستواه الفني بشكل كبير منذ نهاية الموسم الماضي ورغم ذلك يشارك في حراسة المرمى في النادي الأهلي بشكل أساسي".

وأضاف:" من وجهة نظري أنه كان من الأفضل مشاركة مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى في الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد استطاع تحقيق كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدها ملعب المملكة بالسعودية.

واستطاع الفارس الأبيض في تحقيق اللقب، ليُضيف لقب قاري جديد في خزينته.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك من المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المباراة القوية أمام الأهلي.