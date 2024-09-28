طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر ونبيل دونجا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر جابر و نبيل عماد دونجا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمر جابر و"دونجا" يعانيان من إجهاد عضلي، وأشار إلى أن إصابة الثنائي ليست مقلقة، وتم التنسيق مع الجهاز الفني واستبدالهما في اللقاء حتى لا تتفاقم الإصابة

وشدد الدكتور محمد أسامة على أن الثنائي سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص لعلاج الإرهاق العضلي خلال الفترة المقبلة.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.