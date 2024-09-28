تركي آل الشيخ: مبروك للزمالك وحظ أوفر للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نادي الزمالك بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على غريمه التقليدي الأهلي، الذي انتهى بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم الزمالك المباراة بركلات الترجيح (4-3).

وعبر آل الشيخ عن سعادته الكبيرة بوجود الناديين العريقين في المملكة، حيث قال: "مبروك لنادي الزمالك، وحظ أوفر للنادي الأهلي. مباراة جميلة سعدنا بوجود الناديين العريقين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية."

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد أجواءً تنافسية كبيرة، حيث قدم الفريقان أداءً قويًا. وقد تمكن الزمالك من العودة في الشوط الثاني بعد أن كان متأخرًا بهدف، ليعادل النتيجة ثم يتفوق في ركلات الترجيح