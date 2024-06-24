شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:
- الطماطم 12.5 جنيه.
- البصل 10 جنيهات.
- البطاطس بـ 22 جنيها .
- الجزر بـ 13 جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 17.5 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيها.
- الكوسة بـ 14 جنيها.
-الباذنجان العروس ب8.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 25 جنيها.
- الليمون بـ 40 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 22 جنيها.
- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.
- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.
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