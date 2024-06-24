شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: عطاء المرأة المصرية بالعمل الدبلوماسى يشهد على كفاءتها بمختلف المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن عطاء المرأة المصرية فى العمل الدبلوماسى يستمر شاهداً على ما تمتلكه من كفاءة واقتدار فى آداء المهام المنوطة بها فى مختلف المواقع.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم الخارجية عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس".

وقال السفير أحمد أبو زيد "فى اليوم الدولى للمرأة فى العمل الدبلوماسى.. نحتفي بالمسيرة الوطنية المشرفة للدبلوماسيات المصريات، ونثمن جلياً إسهامهن المتميز في خدمة الوطن".

كما نشر المتحدث الرسمي صورا فوتوغرافية لعدد من سفيرات مصر اللاتي تولين مناصب قيادية في الدولة، ودبلوماسيات مصر اللاتي ترافعن أمام محكمة العدل الدولية باسم مصر وفلسطين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى لصور سفيرات وقناصل مصر بالخارج.