شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس قداس عيد العنصرة بغيط العنب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ترأس مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة السجدة، وقداس عيد العنصرة، وذلك بـ كنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية.

وشارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الروح يجعلنا كنيسة".

وأكد الأب المطران أن الروح القدس، الذي حل على التلاميذ، أعطاهم أن ينفذوا مشروعه، وليس مشروعهم، في سبيل توطيد ملكوت الله.