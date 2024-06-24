بداية من يوليو.. تشغيل 10 سيارات توثيق في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتشغيل مراكز خدمات مصر المتنقلة فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح ومنطقة الساحل الشمالي خلال فترات الكثافة المتزايدة في شهري يوليو وأغسطس 2024.

وذكرت الوزارة في البيان أن الوزير وجه بتوفير 10 مراكز خدمات مصر المتنقلة (سيارات التوثيق) ونشرها بمنطقة الساحل الشمالي بالأماكن التالية: قرية سيدي كرير، مدينة الحمام، زهران مول، مارينا 3، مارينا 5، مدينة العلمين الجديدة، قرية مراسي، مدينة سيدى عبد الرحمن، مدينة برج العرب، قرية هايسندا.

وسيتم تغيير تلك الأماكن حسب كثافة المعاملات على أن يتم تغطية منطقة الساحل الشمالي وتكون مواعيد العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة مساء، ومن الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، على أن يتم تفعيل الخدمات اعتبارا من الأول من يوليو 2024.