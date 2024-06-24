تطور جديد في أزمة إمام عاشور ومشاجرة المول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

اتخذت النيابة العامة بالشيخ زايد إجراءً جديدًا في واقعة اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بضرب مشرف أمن داخل مول شهير بالشيخ زايد عقب الانتهاء من سماع أقوال ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور.

انتقلت النيابة إلى المول مسرح الواقعة، وعاينت غرفة التحكم بكاميرات المراقبة في محيط السينما وراجعت النيابة خط سير زوجة إمام عاشور منذ دخولها لمحيط السينما حتى خروجها من المول تماما ولم توثق الكاميرات حتى الآن ما يشير إلى تعرضها للتحرش أو المعاكسة أو المضايقة من أي شخص.

وشهدت التحقيقات تضارب أقوال ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بأقوال أفراد الأمن ومدير أمن المول حيث ذكرت زوجة إمام عاشور في التحقيقات المجراة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد وبإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، أنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها وأثناء ذلك قام أحد رواد السينما بالتحرش بها لفظيا وقامت بالاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها إلا أنه لم يستجب لها فقامت بالاتصال بزوجها إمام عاشور.

وأنها عقب خروجها من المول انتظرت قرابة ٣٠ دقيقة في سيارتها حتى حضر إمام عاشور بين الساعة السادسة والسابعة صباحا وحدثت واقعة تشاجره مع أفراد الأمن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.

وقال مدير أمن المول ومشرف الأمن المجني عليه وكافة أفراد الأمن الإداري في محيط السينما التي كانت بها زوجة إمام عاشور أنهم لم يتلقوا منها أو من أي سيدة أخرى أية شكاوي أو بلاغات بتعرضها للتحرش أو المعاكسة، ومازالت التحقيقات مستمرة.