أحمد موسى: لولا الدولة لوصل تخفيف أحمال الكهرباء لساعات بدل ساعتين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة بكل مؤسساتها ترصد ردود الأفعال السلبية من قبل المواطنين بشأن سياسة تخفيف الأحمال.

وأوضح "موسى"، أن الدولة منذ 2015 وضعت خطة كاملة لتطوير شبكة الكهرباء لعدم قطع التيار الكهربائي.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إنه لولا شبكة الكهرباء التي قامت الدولة بإنشائها خلال السنوات الماضية، لكانت فترة تخفيف الأحمال هتبقى بالساعات وليس ساعتين فقط.

وتابع أحمد موسى: أهالينا في شطورة بيتواصلوا معايا بخصوص أزمة قطع التيار الكهربائي في القرى ومحافظات الصعيد بتقطع في درجات حرارة عالية.

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