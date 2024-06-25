شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمحصول المشمش خلال الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أهم العمليات:

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر.

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.

6-مراعاة وقف الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.

7- تسميد أشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم. الرية الرابعة: 1 لتر من "حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك" الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.

8- برنامج الرى:

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

9- برنامج الرى:

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية 50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.



