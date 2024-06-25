شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمحصول المشمش خلال الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالثلاثاء، 25 يونيو 2024 01:30 م
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال الفترة الحالية.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أهم العمليات:
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
4- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر.
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
6-مراعاة وقف الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.
7- تسميد أشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان.
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر.
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم. الرية الرابعة: 1 لتر من "حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك" الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.
8- برنامج الرى:
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة
9- برنامج الرى:
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية 50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
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