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توصيات عاجلة من وزارة الزراعة لمحصول المشمش خلال الفترة الحالية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 01:30 م

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أهم العمليات:

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر.

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.

6-مراعاة وقف الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.

7- تسميد أشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم. الرية الرابعة: 1 لتر من "حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك" الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.

8- برنامج الرى:

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

9- برنامج الرى:

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية 50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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