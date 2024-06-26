شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الحوثيون أعلنوا استهداف سفينة " msc sarah v" الإسرائيلية فى البحر العربى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، بأن مراسل القناة قال : إن الحوثيون أعلنوا استهداف سفينة " msc sarah v" الإسرائيلية فى البحر العربى.

وأضاف، أن الحوثيين أوضحوا أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستى جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء من العمليات التجريبية.



