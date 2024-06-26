شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الحوثيون أعلنوا استهداف سفينة " msc sarah v" الإسرائيلية فى البحر العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرىالثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:27 م
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، بأن مراسل القناة قال : إن الحوثيون أعلنوا استهداف سفينة " msc sarah v" الإسرائيلية فى البحر العربى.
وأضاف، أن الحوثيين أوضحوا أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستى جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء من العمليات التجريبية.
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