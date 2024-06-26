شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينسف مبانى سكنية فى بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مراسل القناة، نقل أن الاحتلال ينسف مبانى سكنية فى بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفى وقت سابق، أفادت القناة، بأن هناك شهداء وجرحى فى غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



