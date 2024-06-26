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الاحتلال ينسف مبانى سكنية فى بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:38 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مراسل القناة، نقل أن الاحتلال ينسف مبانى سكنية فى بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفى وقت سابق، أفادت القناة، بأن هناك شهداء وجرحى فى غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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