شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من التعليم العالى بشأن احتساب مجموع الطلاب بسنة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزاري رقم 563 لسنة 2024 لـ وزارة التعليم العالى بشأن كيفية احتساب مجموع الفرقة الأولى بالنسبة للطلاب المنقولين للفرقة الثانية بمواد تخلف والتى تم النجاح بها بالأبحاث في سنة الكورونا والطلاب المؤجلين بعذر مقبول.

ونصت المادة الأولى على أنه تعتمد كيفية احتساب مجموع الفرقة الأولى بالنسبة للطلاب المنقولين للفرقة الثانية بمواد تخلف والتي تم النجاح بها بالأبحاث في سنة الكورونا ) والطلاب المؤجلين بعذر مقبول وبخصوص الدراسة وأعمال الامتحانات.

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