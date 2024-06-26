شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تيسيرات للمتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة المراكز التكنولوجية بأحياء الدقى والعجوزة؛ للوقوف على توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ووجهت نائب المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأشارت إلى أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية تم تدريبهم خلال الشهور الماضية على آليات العمل وتطبيق القانون، مؤكدة تقديم كل أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

واستمعت نائب المحافظ إلى عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للتعرف على آرائهم وإزالة أي معوقات تواجههم.

رافق نائب المحافظ، أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأيمن عاشور مدير الإدارة العامة للإحصاء والتقارير الإلكترونية بالجيزة.



جانب من الجولة



جانب من المتابعة