شكرا لقرائتكم خبر عن 800 فيلم وثائقى وإحياء التراث الثقافى والحضارى.. أبرز إنجازات القناة الوثائقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:54 م

أسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة جديدة للوثائقيات "الوثائقية"، بهدف رفع الوعى والمعرفة والحفاظ على الموروث الثقافى والحضارى وتقديم التاريخ المصرى بشكل مميز يناسب مختلف فئات المشاهدين.

ويعمل بالقطاع أكثر من 120 فنانا مصريا، واستطاع ⁠تكوين مكتبة تضم أكثر من 800 فيلم وثائقى فى مختلف الفئات (سياسى - تاريخى - فنى - ثقافى - رياضي).



و⁠استطاعات القناة الوثائقية إحياء التراث الثقافى والحضارى المصرى مثل فيلم (برين).