شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست المحروسة يحتل المركز الـ25 في قائمة الأكثر رواجا على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل بودكاست المحروسة الذي يقدمه الإعلامي سمير عمر مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية بالقاهرة المركز الخامس والعشرين في قائمة تصنيف البودكاست الأكثر رواجا على مستوى العالم خلال الأسبوع الممتد من السابع عشر إلى الثالث والعشرين من يونيو الجاري ، وذلك وفقا لعملية التقييم والرصد التي ينفذها موقع chartable.

وأوضح الموقع الذي يعد واحدا من أهم المواقع العالمية المسئولة عن متابعة ورصد البودكاست على مستوى العالم أن بودكاست المحروسة حل في المركز الخامس والعشرين ضمن قائمة أفضل 200 بودكاست يتم بثها على مستوى العالم ، وهو البودكاست الأول عربيا ضمن خلال هذا الأسبوع.

وفي فئة البودكاست الثقافي والاجتماعي احتل بودكاست المحروسة في تصنيف موقع chartable المركز الخامس ضمن قائمة الأكثر رواجا وهو البودكاست العربي الأول في هذه الفئة للأسبوع محل الرصد والمتابعة.

بودكاست المحروسة يقدمه الإعلامي سمير عمر على سكاي نيوز عربية ويعرض مختلف جوانب الحياة في مصر حيث قدم حتى الآن ثمانية وعشرين حلقة تناولت العديد من الموضوعات الخاصة بتاريخ مصر وردوها وثقافتها وهويتها الشعبية.