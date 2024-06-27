أول تعليق لأسرة السيدة الفلسطينية بعد تعرضها لهجوم من كلب "الاحتلال الإسرائيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف تامر الطناني، ابن شقيقة السيدة الفلسطينية دولت التي تعرضت للهجوم من أحد كلاب الاحتلال، آخر تطورات حالتها الصحية.

وأضاف "الطناني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن والدته كانت متواجدة في مخيم جباليا والاحتلال طلب إخلاء المخيم ولكنها رفضت، قائلا: والدتي قالت مش هتطلع وهموت في البيت، وبعدها دخل الكلب ونهش عظامها وسحلها خارج المخيم وهي معنوياتها عالية ولكن جرحها عميق".

وتابع "كلب الاحتلال الإسرائيلي هجم بشراسة على الحاجة دولت وجعل يدها ممسوكة باللحم فقط.

واختتم قائلا: إحنا واقفين في الشارع في الخطر ونحتاج للدعاء ومن بعد المغرب محدش بيقدر يخرج من بيته في غزة.

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