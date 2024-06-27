بيان من الداخلية بشأن رسائل منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية صحة ما تداولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بوجود رسائل منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل حول الأوضاع بالمركز.

وقالت الوزارة في بيان إن الرسائل المنسوبة للنزلاء تأتي لمحاولة التشكيك فيما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث.

وأشارت إلى أن الأمر السالف يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

أكدت الوزارة في بيانها على أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية.