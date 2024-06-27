1214 حادثة خلال عيد الأضحى.. ماذا كشفت لوزارة الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف تقرير صادر عن غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، عن رصد 1214 حادث سير بمختلف أنواعها خلال إجازة عيد الأضحى بين الفترة من 14 وحتى 22 يونيو، وفقًا لبيانات مركز التحكم الرئيسي.

وناقش وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، هذا التقرير كما شهد استعراض هيكل منظومة الأزمات داخل الوزارة، والذي ينقسم إلى المجموعة المركزية بالوزارة، والمجموعة الفرعية بالمحافظات، وكذلك أسلوب إدارة منظومة البلاغات، خلال اجتماعه الدوري الذي عقده مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ووفق بيان لوزارة الصحة، أوصت إحصائيات العرض بوضع خطة لزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة في محافظتي بني سويف والمنيا، ومراجعة موقف خدمات الحروق وخاصة أسرة الرعاية المركزة للحروق بمحافظات (القاهرة ، الدقهلية، المنيا، الأقصر، مطروح، قنا، البحر الأحمر)، بالإضافة لاستكمال أعمال ربط غرف الأزمات المركزية والفرعية إلكترونيا ولاسلكيا.

واعتمدت خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى على 4 محاور للوقاية والخدمات الإسعافية والرعاية الحرجة والعاجلة والمتابعة والتقويم.

وتضمنت تمركز سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وفي الأماكن العامة، وبجوار الكنائس، ودور العبادة، حيث شملت الخطة انتشار 2336 بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.