"التموين" تعلن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو المقبل، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

وأكد المصيلحي، أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، تقوم بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.

وبدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية)، والتي يصل عددها إلى ١٥٠٠ مخزن رئيسي في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يوليو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- دقيق معبأ 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

- كيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

- كيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونصف.

- حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات.

- بسكويت يويوز ويفر بسعر 2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع بسعر 3.75 جنيه.

- بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.

- طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.