يربط المريوطية والطوابق.. 7 صور ترصد أعمال إنشاء ورصف محور الشيشيني في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، أعمال رصف ورفع كفاءة الطبقة السطحية بشارع الشيشيني، أحد المحاور المرورية المهمة والتي تربط حي الهرم ومنطقة المريوطية فيصل بمنطقة كعبيش الطوابق.

ويُعد شارع الشيشيني، أحد الشوارع المهمة والكبيرة في محافظة الجيزة، حيث كان الشارع متهالكًا قبل الرصف ومن الصعب السير به.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير التي تشهدها منطقة فيصل، حيث يتم تطوير عددًا من الطرق بها، ولم يتم حدوث أية إزالات لمنشآت أو غيرها لتطوير الشارع.

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