حسام موافي يحذر من نقص الكالسيوم - احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني العديد من الأشخاص من نقص الكالسيوم في الدم، ويجهلون تأثير ذلك على صحة الجسم، لذلك سوف نتعرف على تأثير نقصه، والأعراض التي تكشف عن نقص مستويات الكالسيوم في الجسم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم، يمكن أن يكشف عن الإصابة بقصور نشاط الغدة الجار درقية، وهي من المشكلات الصحية المزعجة.

وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغدة الجار درقية لها فائدة هامة لصحة الجسم، فهي مسؤولة عن إفراز الباراثرمون، الذي يساهم في جعل مستويات الكالسيوم في الجسم متوازنة.

وكشف أستاذ الحالات الحرجة، أن هناك بعض الأعراض التي تظهر عند نقص الكالسيوم نتيجة الإصابة بقصور نشاط الغدة الجار درقية، ومن أبرزها الشعور بتشنجات عضلية في الأطراف " اليدين والقدمين"، وغالبًا ما تكون أكثر عند النوم.

وأكد موافي، أن من الضروري عمل فحوصات، ومنها تحليل الدم وقياس هرمون الغدة الجار درقية، للتأكد من أن التشنجات العضلية التي يعاني منها الشخص ناتجة عن نقص الكالسيوم.

وخلال هذه السطور، إليك الأعراض التي تكشف عن نقص مستويات الكالسيوم في الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Clevelandclinic".

1- الشعور بألم في الجسم.

2- زيادة المشكلات الصحية في الأسنان، مثل التسوس وأمراض اللثة.

3- المعاناة من تشنج العضلات.

4- الشعور بالدوار.

5- تنميل في الأطراف والأصابع تحديدًا.

6- عدم انتظام ضربات القلب.