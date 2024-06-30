كيف يكشف شكل أظافرك عن سمات شخصيتك؟.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون تحليل شكل الأظافر وسيلة موثوقة للتنبؤ بسمات الشخصية على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم هذه النظرية.

إن الافتراض بأن شكل الأظافر يمكن أن يعكس شخصية الشخص بشكل صحيح يفتقر إلى الدعم العلمي، فالشخصية هي سمة معقدة تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، وفقا لموقع timesofindia.

ومع ذلك، فإن المعتقدات حول أهمية أشكال الأظافر تختلف بين الحضارات، على سبيل المثال، في الصين، من المعتاد فحص أجزاء الجسم المختلفة - بما في ذلك الأظافر - لمعرفة المزيد عن مزاج الشخص وصحته العامة، ومع ذلك، فإن الكثير من هذه التفسيرات تعتمد على المعتقدات الثقافية، لذلك دعنا نتعرف على ما يخبره شكل أظافرك عن شخصيتك.

الأظافر العريضة

تشير صفاتك الشخصية إلى أنك صريح وغير متحيز إذا كانت أظافرك عريضة، لديك شعور قوي بالمسؤولية ويمكن الاعتماد عليك، تدرك أن الآخرين قد يتأثرون بأقوالك وأفعالك لن تتراجع عند التعبير عن آرائك.

من الصعب التعايش مع الأشخاص العاطفيين للغاية أو الذين يتبعون قلوبهم بدلاً من عقولهم

الأظافر المستديرة

تشير صفات شخصيتك إلى أنك شخص لطيف وإيجابي ومبدع ودرامي ومنفتح إذا كان لديك أظافر مستديرة أو بيضاوية.

في أي مناقشة، قد تتفق أيضًا مع الإجماع العام من أجل كسب تأييد الناس، أحيانًا تبالغ في إرضاء الآخرين لأنك تستمتع بكونك محبوبًا.

الأظافر الطويلة

تشير صفات شخصيتك إلى أنك مبتكر ومبدع ودقيق للغاية إذا كان لديك أظافر طويلة. أنت بشكل عام معتمد على الذات وواقعي.

على الرغم من أنك تميل إلى الهدوء والتماسك، إلا أن هناك لحظات تصبح فيها مرهقًا وتفقد رباطة جأشك.

أنت تهتم بالأشياء الصغيرة، من المحتمل أنك لن تنسجم مع الأشخاص العمليين.

الأظافر اللوزية

تشير سمات شخصيتك إلى أنك شخص يمكن الاعتماد عليه وصادق ومبدع ومخلص وحساس إذا كان لديك أظافر لوزية.

تستمتع بمعاملة الناس بالصدق واللطف، أنت مهذب وحسن الخلق، لديك روح حساسة وعاطفية، تستمتع باستخدام إبداعك لإفادة الناس، ونادرًا ما تفقد أعصابك،

الأظافر المربعة

تشير صفات شخصيتك إلى أنك شجاع وجاد وقوي الإرادة إذا كان لديك أظافر مربعة، عندما يتعلق الأمر بعملك وأهدافك، فأنت شخص يركز.

في المواقف الاجتماعية، يمكن أن تبدو بعيدًا ويصعب التعايش معك، على الرغم من أنك تتمتع بشخصية سهلة للغاية وتستمتع بالدردشة مع الآخرين، إلا أن أولئك الذين طوروا علاقة وثيقة معك هم فقط من يدركون هذا الجانب منك.

أنت شخص يمكن الاعتماد عليه أيضًا، تمتلك الذكاء والفطنة وسعة الحيلة، لا يمكنك تحمل الظلم وستقف دائمًا بجانب الشخص الذي تحبه.