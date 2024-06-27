شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التحويلات بين المدارس بالجيزة.. فتح باب التقديم أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التقديم والتحويلات لمرحلة التعليم الأساسي، اعتبارًا من أول يوليو وحتى 15 أغسطس عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عدة تعليمات هامة بشأن التحويلات، على النحو التالي:

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-غير مسؤولين عن أى تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده بالبند السابق.

-صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

-لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

-في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

-يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقًا للكثافات.

-لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

-متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة (يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.