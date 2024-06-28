شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية، وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.