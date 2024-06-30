شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة 30 يونيو.. صرف سلع مدعمة على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقرب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لعدد يقرب من 70 مليون مواطن مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز.

مع توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 61.4 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنية خلال عام 2024

كما يتم توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ "بدالي التموين ، منافذ جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية ، السيارات المتنقلة "اضافة الى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 725.952 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.