أخبار مصر.. الرئيس السيسى للمصريين: شغلى الشاغل تخفيف معاناة المواطنين

على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتورمحمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم، في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الاثنين صرف مقرات التموين عن شهر يوليو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع. تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية 2024/2025 فى الجيزة وزارة التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة بالبطاقات ضمن مقررات شهر يوليو

رئيس الوزراء: مصر نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة

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7 شهداء جراء قصف المناطق الشمالية والجنوبية فى غزة خلال الساعات الماضية