أخبار مصر.. الرئيس السيسى للمصريين: شغلى الشاغل تخفيف معاناة المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى للمصريين: "شغلى الشاغل تخفيف المعاناة وبناء مستقبل أفضل"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تمضي على طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة عن هذا المسار، وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين، مضيفا: أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم.. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم: "إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى ذكري ثورة 30 يونيو: "وأؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام."
السيدة انتصار السيسى للمصريين: أدعوكم لاستلهام روح 30 يونيو لمواجهة التحديات
تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي خرج فيها المصريون حمايةً لدولتهم وهويتهم الوطنية.
على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتورمحمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
رئيس الوزراء: مصر نجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم، في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024.
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الاثنين صرف مقرات التموين عن شهر يوليو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.
7 شهداء جراء قصف المناطق الشمالية والجنوبية فى غزة خلال الساعات الماضية
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بسقوط 7 شهداء جراء قصف المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
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