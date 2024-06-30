شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم للصف الأول الثانوى مرحلة أولى بالجيزة.. يبدأ 3 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي مرحلة أولى، وذلك بعد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وأوضحت المديرية أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي:

‏https://tansiksec.emis.gov.eg/?sfnsn=scwspwa#/auth/login

ويبدأ من يوم 3 يوليو ويستمر حتى 18 يوليو 2024، ثم يتم التقديم ورقيًّا لمن يتم قبوله من تاريخ 23 يوليو بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230درجة ) و230 درجة لكلا من (طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم).

واعتمد المحافظ 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية و230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية) و220 درجة لكلا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة) و210 درجة لكلا من (إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة).

وحدد 205 درجات للجيزة الثانوية الزراعية و 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و170 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة و170 درجة لطهما الثانوية الزراعية و إعداد مهنى 165 درجة، و180 درجة لأبو غالب الثانوية الزراعية و 185 درجة للواحات البحرية الزراعية.

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن تم اعتماد 225 درجة لمدارس (فنى إلكترونيات بنين، مساعد فنى إدارى بنين وبنات، فنى شبكات الحاسب بنين وبنات) و223 درجة لفنى ميكاتروينك السيارات بنين و 220 درجة لكلا من (فنى صيانة وتحكم صناعى بنين، فنى بناء لوحات كهربائية بنين، فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين).