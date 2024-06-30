بعد قرار الحكومة.. السياحة تكشف حقيقة تغيير مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بيانًا نفت خلاله كل تردد بشأن تغيير مواعيد عمل المطاعم والكافتريات والمنشآت السياحية بالمناطق السياحية المختلفة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات التجارية 10 مساء، فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء بدءًا من غد الاثنين أول يوليو.

وأكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صادر عنها، الأحد، أن قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحال والمطاعم لا ينطبق على المنشآت السياحية، لافتة إلى أن المنشآت السياحية لها طبيعة خاصة كونها تتعامل مع السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مردودها الاقتصادي الكبير.

يذكر أن مواعيد عمل المطاعم السياحية تبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمتى الدليفري والتيك اواي على مدار الـ24 ساعة، وتكون مواعيد عمل مسارح المنوعات "الملاهي الليلية"، وكذلك صالات الديسكو من الساعة السادسة مساءًا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وتكون هذه المواعيد ثابتة خلال فصل الصيف وفصل الشتاء.

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