ممثل الجزائر بمجلس الأمن: قوات الاحتلال تستهدف بشكل ممنهج الشرطة المحلية بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال ممثل الجزائر في مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، اليوم الثلاثاء، إن الحالة الإنسانية مأساوية في غزة بعد 9 شهور من الحرب، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وأوضح بن جامع أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لا تزال تتعرض لهجمات في غزة، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل ممنهج الشرطة المحلية في القطاع.

وكان المندوب الصيني بمجلس الأمن الدولي تشانج جون قال، اليوم الثلاثاء، إن الكارثة الإنسانية في غزة من صنع الإنسان، مؤكدا أن استثمار بعض الدول "الولايات المتحدة" في رصيف عائم كان فشلا آخرا ذريعا.

وأوضح جون أن الوكالات الإنسانية صارت هدفا مشروعا في غزة وجرى استهداف مقرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مرارا.

وأكد جون أن مئات العاملين في المجال الإنساني قتلوا في غزة، مشيرا إلى أن هذا وضع غير مسبوق في التاريخ.

وشدد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 اعتمد توسيع المساعدات لكن هذا لم يحدث، مطالبا بالتحقيق في ذلك.