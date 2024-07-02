رئيس البريد أخلى مكتبه استعدادا لتولي وزارة التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر بالهيئة القومية للبريد إن الدكتور شريف فاروق أخلى مكتبه بمقر البريد بالعاصمة الإدارية وجمع متعلقاته الشخصية وقام بتوديع العاملين بالهيئة.

وكانت مصادر كشفت لـ لقناة إكسترا نيوز عن ترشيح الدكتور شريف فاروق لمنصب وزير التموين.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الأربعاء.

وقبل نحو شهر، قرر الرئيس السيسي تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية وماليـــة تزيـــد عن 30 عامـاً.

ومنذ يونيو 2020، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري.

كما أنه عضو في مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي منذ مارس 2022 وبنك مصر الخليجي منذ يوليو 2021.

للدكتور فاروق خبرة واسعة في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمليات، وتدريب المديرين والمتخصصين، والخدمات المصرفية للأفراد، والبنوك الخاصة، وإدارة شبكة الفروع، وإدارة مخاطر الائتمان، وصناعة بطاقات الدفع، والقروض للشركات.

شغل مناصب قيادية تنفيذية رفيعة في عدة بنوك رئيسية في مصر، بما في ذلك:

- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك ناصر الاجتماعي.

- مناصب في البنك المصري الخليجي من 2006/2007 إلى فبراير 2017.

- مناصب في البنك الوطني للتنمية - القاهرة (المعروف الآن باسم مصرف أبوظبي الإسلامي) من مايو 2004 إلى 2007.

- مناصب في البنك المصري الأمريكي - القاهرة (كريدي أجريكول) من سبتمبر 1989 إلى مايو 2002.

وأكاديمياً، حصل الدكتور فاروق على بكالوريوس تجارة مع تخصص في المحاسبة من جامعة عين شمس (1987)، وماجستير في إدارة الأعمال مع تخصص في البنوك من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية (2009)، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.