تاس: بوتين سيعقد اجتماعين مع الرئيسين الصيني والتركي غدا خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في آستانة

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في آستانة عاصمة قازاخستان".
والتقى بوتين بشي آخر مرة في أيار عندما زار الصين في أول رحلة خارجية له بعد تنصيبه لولاية رئاسية خامسة.
ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة سياسية واقتصادية وأمنية دولية ودفاعية أنشأتها الصين وروسيا في عام 2001. والأعضاء الآخرون بالمنظمة هم الهند وإيران وقازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتركيا ليست عضوا بالمنظمة لكنها غالبا ما تشارك في اجتماعاتها باعتبارها "شريكا في الحوار".
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