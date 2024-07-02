"أ ف ب": هوكشتاين يلتقي لودريان الأربعاء في باريس لاجراء مباحثات جديدة حول لبنان

أفادت مصادر مطّلعة لوكالة "فرانس برس"، بأن "المبعوث الأميركي الخاص للبنان آموس هوكشتاين يلتقي الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لاجراء مباحثات جديدة حول لبنان".

وقال مصدران آخران إن "هوكشتاين سيلتقي كذلك مستشارًا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

والأسبوع الماضي، أعربت فرنسا عن "قلقها الشديد حيال خطورة الوضع في لبنان". ولفتت إلى "تصاعد أعمال العنف على الحدود مع اسرائيل "في شكل دراماتيكي"، داعية "جميع الاطراف الى أكبر قدر من ضبط النفس".

وزار عدد من الدبلوماسيين الغربيين لبنان في الأشهر الأخيرة سعيًا لخفض منسوب التوتر عبر الحدود، وبينهم خصوصاً المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي شدّد على أنّ "انهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل دبلوماسياً وبسرعة هو أمر ملحّ".