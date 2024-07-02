شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: الانتقال تدريجيا إلى المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، موافقة المستوى السياسي في تل أبيب على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة خلال الشهر الحالي.

وقالت الهيئة إن المستوى السياسى أعطى الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا للمرحلة الثالثة والأخيرة.

وأضافت أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.

وكشفت عن أن المرحلة الثالثة تشمل البقاء في محوري نيتساريم وفيلادلفيا للضغط على حماس، موضحة أن الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر.