شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع لـ5.3 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 إلى 83 صومعة فى 2023 وتشمل 78 صومعة داخلية و5 صوامع موانئ، كما تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

كما تستهدف الوزارة إنشاء عدد 60 صومعة حقلية بمحافظات "الشرقية، المنوفية، المنيا" بتكلفة استثمارية تصل إلى 416.708 مليون جنيه وتبلغ طاقة تخزين الصومعة 10 آلاف طن بإجمالى سعات تخزينية 600 ألف طن، كما تم تنفيذ عدد 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالى 30 ألف طن بالإضافة إلى انه جارى توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 ألف يورو مع زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار فى زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن .