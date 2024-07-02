شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم للصف الأول الثانوى مرحلة أولى بالجيزة غدا.. رابط التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التقديم للصف الأول الثانوي مرحلة أولى للعام الدارسي 2024/2025 يبدأ يوم 3 يوليو ويستمر حتى 18 يوليو 2024، وذلك بعد إعلان تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه.

وأوضحت المديرية أن التقديم يتم إلكترونيًا، اضغط هنا... ثم يتم التقديم ورقيًّا لمن يتم قبوله من تاريخ 23 يوليو بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، بحد أدنى 225 درجة بالثانوي العام، و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وحدد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلًا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230 درجة) و230 درجة لكلا من (طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم).

وفيما يتعلق بـ التعليم التجاري والفندقي، اعتمد المحافظ 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و230 درجة لكلًا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية)، و220 درجة لكلًا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة).

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن، تم اعتماد 225 درجة لمدارس (فنى إلكترونيات بنين، مساعد فنى إدارى بنين وبنات، فنى شبكات الحاسب بنين وبنات)، و223 درجة لفنى ميكاتروينك السيارات بنين، و220 درجة لكلًا من (فنى صيانة وتحكم صناعى بنين، فنى بناء لوحات كهربائية بنين، فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين).