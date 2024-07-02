شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، إجراءات تفتيش الطلاب على بوابات المدارس قبل دخولهم اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى؛ للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية.

وتنطلق لجنة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات، ويتضمن اختبارها 37 سؤالًا منها 34 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم تأخر دخول الطلاب عن اللجان، والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحًا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش، منبهة على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ووجهت بتنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية، مشددة على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.