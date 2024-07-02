شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء المتميزين من مسئولى الدعوة الإلكترونية بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة للمتميزين من مسئولي الدعوة الإلكترونية والمنسقين الإعلاميين بمديريات الأوقاف الإقليمية خلال شهر يونيو 2024م على النحو التالي: 1. محمد جابر كامل السيد - المنيا - 1500 جنيه

2. محمد إبراهيم عبده رمضان - السويس - 1200 جنيه

3. حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية - 1200 جنيه

4. محمد لطفي أنور أحمد - المنيا - الشيخ مسعود - 1200 جنيه

5. مصطفى محمود عبد الوهاب حامد - المنيا - ديرمواس - 1200 جنيه

6. محمود محمد فتح الباب حسن - المنيا - بنى مزار - 1200 جنيه

7. محمد وجيه عبد المهيمن سلام - الغربية - زفتى - 1200 جنيه

8. رضا مرعى إبراهيم أبو اليسر - المنيا - دروة - 1200 جنيه

9. طه ممدوح عبد الوهاب جاد - المنيا - ملوي - 1200 جنيه

10. أحمد محمد متولي طنطاوي - الدقهلية - 1200 جنيه

11. أسماء محمد عزمي - الفيوم - 1200 جنيه

12. مؤمن عطا وهيب محمد - المنيا - منقطين - 1000 جنيه

13. مصطفى حسن حسين إبراهيم - المنيا - العدوة - 1000 جنيه

14. محمد زغلول محمد عبد المعبود - المنيا - مطاي - 1000 جنيه

15. نبيل محمد حسنين - أسوان - 800 جنيه

16. عاطف محمد عوض السيد الحلو - الدقهلية - شرق المنصورة - 800 جنيه

17. صبري أبو العطا محمد أبو العطا - شمال سيناء - شرق العريش - 800 جنيه

18. حازم محمد عبده السيد محمود - دمياط - فارسكور - 800 جنيه

19. جودة السيد محمد جاويش - البحيرة - 800 جنيه

20. ناصر شيبة مغربي علي - القليوبية - 800 جنيه

21. أحمد عبد العزيز محمد عبد الحليم - أسيوط - 800 جنيه

22. نصر عبد الحميد على خضر - كفر الشيخ - 800 جنيه

23. أحمد زكريا أحمد شتا - الإسكندرية - 800 جنيه

24. تامر محمد أحمد حسن - القاهرة - 800 جنيه

25. الحريري علي عباس محمد - قنا - 500 جنيه

26. محمود محسن سعد أبو السعود - دمياط - 500 جنيه

27. مصطفى حسن حسين إبراهيم - المنيا - 500 جنيه

28. محمد رفعت عبد الجواد - الوادي الجديد - 500 جنيه

29. عمرو اسماعيل علي طه - الشرقية - 500 جنيه

30. أحمد عبد التواب مشرف مشرف - بني سويف - 500 جنيه

31. محمود عبد العال محمود عبد العاطي - سوهاج - 500 جنيه

32. عبد الله جاد أحمد الإمام - بورسعيد - 500 جنيه

33. حسين السيد حسين البنديري - شمال سيناء - 500 جنيه

34. السيد علي السيد علي عمارة - الجيزة - 500 جنيه.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز