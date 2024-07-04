شكرا لمتابعة خبر عن محلل اقتصادى: التغير الديموغرافي السبب خلف تغيير نظام ‎التأمينات الاجتماعية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المحلل الاقتصادي الدكتور عمر المنيع، عن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، والذى يحدد سن التقاعد بما يتراوح بين 58 و65 عاماً، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال المنيع، لبرنامج نشرة الرابعة المذاع عبر قناة العربية، إن النظام الجديد حتى عدة تعديلات أهمها رفع سن التقاعد، مضيفا أن التغير الديموغرافي هو السبب خلف تغيير نظام ‎التأمينات الاجتماعية ولابد أن يكون عدد المشتركين أضعاف عدد المتقاعدين لضمان استدامته.

واوضح، ان اليوم نسبة كبار السن من القوى العاملة 5% والمتوقع أن تصير 20 % فى عام 2027، لذا يتحتم على صاحب القرار إدارة المشهد او صندوق التكافل بما يضمن استمراريته على مستوى أجيال متعددة.

وأشار، إلى أن الشخص فوق 50 سنة لن يمسه النظام الجديد، أقل من ذلك والمشركين الجدد من 58 : 65 عام سيطبق عليهم القرار.