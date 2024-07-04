شكرا لمتابعة خبر عن تدشين ورشة التعريف بنظام الزراعة وادلة ونظام أسواق النفع العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعه بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل بحضور مدير عام الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية المهندس إبراهيم خليل الخليل فعاليات الحملة التوعوية لأسواق النفع العام للتعريف بنظام الزراعة والأدلة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وذلك بسوق الخضار المركزي بأبها.

ويُنظم فرع عسير بتعاون مع الإدارة العامة للتسويق و الجمعيات الزراعية هذه الفعاليات بمشاركة عدد من المزارعين والمختصين والمهتمين وتواجد عدد من وسائل الإعلام، بهدف التعريف ونشر ثقافة المعرفة بهذه اللوائح والدليل الخاص بأسواق النفع العام الذي يشارك مديرها العام الدكتور عبدالله بن سعد الحصان وقُدمت عدة محاضرات بالفعالية تعنى بالحملة.

يجدر بالإشارة إلى ان هذه الفعالية تقام من ضمن 13 منطقة إدارية في المملكة.

كما تم خلال الورشة توقيع شراكة اتفاقية فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير مع هيئة الصحفيين السعوديين بعسير حيث وقع مدير عام فرع وزارة البيئة المهندس أحمد آل مجثل ورئيس فرع هيئة الصحفيين السعوديين بعسير مرعي عسيري الشراكة مجتمعية.

الجدير ذكره أن الفعاليات شهدت حضور ملفت وتفاعل نال استحسان المشاركين وقدم الحفل الإعلامي عبدالله آل عبيد.