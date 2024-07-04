شكرا لمتابعة خبر عن بدء المرحلة الأولى لأعمال الصيانة بطريق الملك فهد بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، أعمال صيانة وتحسين وسائل السلامة المرورية وتأهيل طريق الملك فهد (الدمام الخبر السريع)، بداية من تقاطع شارع علي بن أبي طالب بالدمام إلى تقاطع طريق الملك سلمان بمحافظة الخبر.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة تستمر 8 أيام، وستنفذ على خمس مراحل سيتم في المرحلة الأولى إغلاق الطريق الرئيس لطريق الملك فهد بن عبدالعزيز من تقاطع شارع علي بن أبي طالب، باتجاه الخبر وحتى إشارة الصناعية الأولى إغلاقاً جزئياً مع استمرار الحركة للمركبات جزئياً على الطريق الرئيس، وإغلاق الطريق كلياً من نفق طريق الأمير محمد بن فهد باتجاه الخبر وحتى إشارة الصناعية الأولى يومياً من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، حيث ستحول الحركة المرورية للمركبات خلال تلك الفترة إلى طريق الخدمة بطريق الملك فهد.

وأشارت أمانة الشرقية، إلى أن أعمال التطوير تأتي لأهمية الطريق كونه طريق شرياني يشهد كثافة مرورية، ورابط لمدينتي الخبر والدمام، داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالتحويلات والطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، وفي حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات (940).