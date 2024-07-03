وزير العدل في الحكومة الجديدة.. من هو المستشار عدنان فنجري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتولى المستشار عدنان فنجري، منصب وزير العدل في التشكيل الحكومي الجديد، والذي سيتم إعلانه رسميًا اليوم الأربعاء.

وفيما يلي يستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن وزير العدل في الحكومة الجديدة.

- شغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة.

- عضو مجلس القضاء الأعلى.

- شغل منصب رئيس محكمة استئناف بني سويف.

- عمل كرئيس لمحكمة استئناف أسيوط ومدير التفتيش القضائي للنيابة العامة.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.