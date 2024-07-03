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ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف الطقس الأيام المقبلة وتحذر المواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع في ظل ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة وتمر على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.


وأضافت غانم، كما تتأثر البلاد بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.


وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 37 درجة و39 درجة، وتزيد المحسوسة بنحو درجتين، كما تصل الحرارة على المناطق الجنوبية لـ 42 درجة.


وأشارت إلى أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية تتجاوز 90% أحيانا، وبالتالي يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة أعلى من الدرجة المسجلة فعليا بحوالي 4 درجات، موضحة أن نسب الرطوبة تقل بصورة تدريجية كلما تقدمنا إلى المناطق الداخلية.


وأكدت: يوجد نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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